Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kırklareli'nde farklı noktalarda 238 bin fidan dikildi.

Vali Osman Bilgin, Kadıköy köyünde düzenlenen programda, 6 noktada 126 hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi.

Gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Bilgin, şunları belirtti:

"Nasıl ki insan çok değerli varlıksa ormanlar da çok değerli varlıktır. Kuraklıkların olduğu dönemlerde ormanların önemini daha fazla hissediyoruz. 2021 yılının kurak bir yol olacağını biliyoruz. Ormanların korunması ve nitelikli tutulması gerekiyor. Fidan dikerek ormanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Yaşamamız için doğaya, oksijene ihtiyacımız var, bunun da en önemli kaynağı ormanlarımız."

Programa 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, Kırklareli Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ile kurum müdürleri katıldı.

- Tekirdağ

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliği kapsamında Tekirdağ'da 12 noktada 70 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri Hürriyet Mahallesi Ata Tepe mevkisinde fidan dikti.

Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Edirne

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliği kapsamında Edirne'de de 13 noktada 14 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Dünyada orman varlığı artan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını belirten Cenalp, "Bugüne kadar ilkbahar döneminde 1,2 milyon ağaç toprakla buluştu. Sonbaharda ekeceğimiz fidanlarla bu rakam 5 milyonu aşacak." dedi.

Kentte orman varlığının artmaya devam edeceğini bildiren Cenalp, fidan diken herkese teşekkür etti.

Törene Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Garnizon Komutan Yardımcısı Albay Şevket Erhan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.











