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Ekonomi Trakya'da 6 ayda 1,44 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Trakya'da 6 ayda 1,44 milyar dolarlık ihracat

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 2021 yılının ocak-haziran döneminde koronavirüs salgınına rağmen 1,44 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:39:00 -
Trakya'da 6 ayda 1,44 milyar dolarlık ihracat

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Trakya'nın ilk 6 aylık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttığını anlatan Şahin, "Ekonomi, salgın sürecinin olumsuz etkilerinden hızla sıyrılıyor. Trakya'nın bu yılın ilk 6 ay ihracatı 1,44 milyar dolar oldu. Geçen yıl salgının gölgesinde kalan ekonomi hızla toparlanıyor ve ihracat rakamları yükseliyor. Tekirdağ 1 milyar 280 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il oldu." dedi.

Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıla göre 406 milyon dolar arttı

Tekirdağ'ın önemli bir ihracat potansiyeli olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Geçen yılın ilk 6 ayı ile 2021 yılı verileri karşılaştırıldığında, Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 406 milyon dolar arttı. Aynı dönemde Kırklareli'nin ihracatında ise bir önceki yıla göre 22,5 milyon dolarlık artış meydana geldi. Edirne bu yılın ilk altı ayında 40,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın ocak-haziran dönemine göre ihracatında 9,28 milyon dolarlık bir artış gerçekleştirdi."

Tekirdağ'dan en çok kimyevi maddeler ile elektrik ve elektronik ürünlerin ihraç edildiğini aktaran Şahin, "Kırklareli daha çok hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil ürünleri ihraç ederken, Edirne de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar orman ürünleri, çimento en çok ihraç edilen ürünler arasında yer aldı." dedi.

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