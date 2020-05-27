Trakya'da 14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi

EDİRNE/ KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Edirne'de çocuklar park ve sokaklarda gönüllerince oynadı. Çocuklara aileleri de eşlik etti. Bazı çocuklar bisiklete bindi, bazıları ise parkta salıncaklarda sallanmayı tercih etti.

Ailesiyle parka gelen 7 yaşındaki Irmak Susamişleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ile oyun oynamayı özlediğini söyledi.

Ömer Can Erçetin (6) de evde çok sıkıldığını belirterek, "Bayramda çok enerji topladım, parka geldik arkadaşımla bisiklete biniyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.



Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Kırklareli'nde de 14 yaş altı çocuklar yeşil alan ve parklarda eğlendi. Çocuklar anne ve babaları ile özellikle İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaparak bisikletleriyle dolaştı. 9 yaşındaki Zelal Eget, yeniden dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla buluştuğunu belirten Eget, bugün doyasıya eğleneceğini ifade etti. 10 yaşındaki Ravza Nur da, evde sıkıldıklarını ve bugün dışarıda dolaştığını dile getirdi.



