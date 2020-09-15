Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Aydoğdu "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Aydoğdu, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde yer aldı.

TÜ'den yapılan açıklamada, ABD ve Hollandalı bilim insanlarının 1996-2017'de gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları ve bilimsel makaleler ile atıf sayıları, yazar sırası gibi değişkenleri baz alarak kompozit indikatör bilimsel etki indeksiyle "dünyanın en etkili bilim insanları listesi" hazırladığı belirtildi.

Dünya genelinde faaliyet gösteren 22 ana bilim dalı ve 176 bilim dalında 7 milyon araştırmacı içerisinde ilk 100 bine Türkiye'den 195 kişinin girdiği bildirilen açıklamada, Aydoğdu'nun da bu listeye ismini yazdırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yayımlanan listede tıp, mühendislik, teknoloji gibi 22 disiplinde Türkiye'den en çok kimya alanında bilim insanı yer aldı. Kompozit yapılar mekaniği, mikro ve nano sistemler mekaniği ile katı mekaniği alanlarında çalışmalar sürdüren Prof. Dr. Aydoğdu'nun yazdığı 70 makalesine, Web of Science'da 3 bin 300 atıf yapılırken, h indeksi de 28 olarak belirlendi. Aynı makaleler Google Scholar'da 4 bin 500 atıf ve 32 h indeksi ile indekslendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydoğdu, TÜ ve Türkiye'nin adını bilimsel alanda yükseltmekten gurur duyduğunu, çalışmalarına aynı inanç ve azimle devam edeceğini bildirdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitelerin bilimin ve gelişimin öncüsü kurumlar olduğunu vurguladı.

Tabakoğlu, TÜ'nün ürettiği bilim ve değerler ile sınırların ötesinde bir etki alanına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar ve yayıncılık alanında önemli üniversitelerden biriyiz ve bu alanda her geçen gün daha da güçleniyoruz. Değerli hocamız Prof. Dr. Metin Aydoğdu da yazdığı makaleler ve makalelerine aldığı atıflarla bu sıralamada ön plana çıktı. Hocamızın uzun süredir sistemli şekilde devam eden bilimsel çalışmaları, bugün itibarıyla tüm dünyada takdir ediliyor. Üniversitemizi ve ülkemizi bilim alanında daha da güçlü kılan ve ön plana çıkaran çalışmalarından ötürü kendisine teşekkürü borç bilirim."