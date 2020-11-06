  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesinde AGROPARK kurulması planlanıyor
Aktüel

Trakya Üniversitesinde AGROPARK kurulması planlanıyor

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Ülke olarak geleneksel tarım yöntemlerini terk etmemiz, modern tarım yöntemleriyle katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz artık bir zorunluluk"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:18:51 -
Trakya Üniversitesinde AGROPARK kurulması planlanıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölge ve ülke tarımına katkıda bulunmak amacıyla üniversite bünyesinde AGROPARK projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Görüşmede, bölgedeki tarımsal gelişmeler, tarıma yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle tarımsal istihdamın geleceğine yönelik önerileri ve projeler ele alındı.

Tabakoğlu, Edirne'nin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu, bölgenin doğru proje ve modern tarım yöntemleriyle büyük bir nüfusa yetecek potansiyel taşıdığını belirtti.

AGROPARK başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçirmek istediklerini bildiren Tabakoğlu, Edirne'nin tarımsal üretim ve istihdamının daha yüksek seviyelere çıkarılabileceğini ifade etti.

Bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak tarım potansiyelinin artırılmasına destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak geleneksel tarım yöntemlerini terk etmemiz, modern tarım yöntemleriyle katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz artık bir zorunluluk. TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz başta olmak üzere devletimizin yürüttüğü yerli ve milli tohum ve tarım projelerinin yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin bu tohumları tercih etmesinin teşvik edilmesine yönelik üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız."

Aksal da yapılan çalışmalardan dolayı Tabakoğlu'nu tebrik ederek Edirne'ye yapılan her hizmetin destekçisi ve takipçisi olacağını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı
Dünya

Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı

Onaylanarak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8'inci sınıflar ile 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay