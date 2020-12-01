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Aktüel Trakya Üniversitesi: "Hiçbir şekilde sınav suistimallerine izin vermeyeceğiz"
Aktüel

Trakya Üniversitesi: "Hiçbir şekilde sınav suistimallerine izin vermeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:44:50 -
Trakya Üniversitesi: "Hiçbir şekilde sınav suistimallerine izin vermeyeceğiz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, hiçbir şekilde sınav suistimallerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi çevrim içi verdiği bir ders sırasında öğretim görevlisi Özel Özçelik ile öğrencileri arasında sınavlara giriş şekli ile ilgili geçen diyalogun sosyal medyadan paylaşılması sonrası açıklama yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özçelik'in ders sırasında öğrencileriyle yaptığı iyi niyetli sohbetin, maksatlı şekilde "kes-yapıştır" yöntemi ve kanunsuz olarak sosyal medyadan paylaşıldığı, tamamı görülmeyen bir video üzerinden linç girişimi başlatılmasından üniversite olarak büyük bir üzüntü ve rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

Güz dönemi ara sınavlarının çevrim içi yöntemle yapıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sınavların şekli öğretim elemanlarımızın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulu onayı ile belirlenmektedir. Sınavların uygulanmasına ve değerlendirilmesine yönelik şartlar, dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir. Diğer taraftan online eğitim için teknolojik imkanı bulunmayan tüm öğrencilere, bulundukları şehirlerdeki üniversiteler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, ücretsiz olanaklar sunulmuştur.

Trakya Üniversitesi olarak bu zorlu süreçte, gerek öğretim elemanlarımız gerekse öğrencilerimiz açısından, konu ne olursa olsun, herkesi koruyacak bir yaklaşımla ve hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğimizi, hiçbir şekilde sınav suistimallerine izin vermeyeceğimizi, kanunsuz ve izinsiz olarak yapılan benzer paylaşımların hukuki anlamda takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



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