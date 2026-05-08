  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD verileri açıkladı! Borsa İstanbul rekor kırdı İçişleri Bakanı Çiftçi, SAHA 2026'yı ziyaret etti Topraklarından ananas fışkırıyor: Dünya genelinde fiyatları yeniden tırmanışa geçti! C takviyesi var... Hantavirüs nedir, Türkiye dahil 12 ülke uyarıldı! Reuters sordu, her şey belli oldu! ABD harekete geçti Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor! Teşkilat'ta beklenmedik bölüm geliyor! Altay'dan düşmanı sarsacak hamle... Büyük şaşkınlık! Bunu nasıl yaptınız? İşte bu hiç hesapta yoktu: Uğurcan gelişmesi.. Dünya Kupası'na zamlı gidecek!
Sağlık
18
Yeniakit Publisher
Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Bir çay bardağı bile büyük bir şifanın kapısını aralıyor...

#1
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Tıkanan ve kalbe kan akışını engelleyen durumlar, yüksek tansiyon ile sonuçlanarak büyük zararlar verebilir. Bu nedenle tansiyon dengesizliği, yaşamı riske sokan önemli sağlık sorunlarından biridir. Uzmanlar ise bu konuda tansiyondan korunma amacıyla hem olumlu hem de olumsuz olabilecek beslenme sistemlerine yönelik olarak uyarıda bulunuyor.

#2
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi bir dizi ciddi hastalığa neden olabilir. Hipertansiyon olarak da bilinen bu sorun, milyonlarca insanın karşılaştığı sağlık durumlarının ilk sıralarında yer alıyor.

#3
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Tüm bunların yanı sıra yüksek tansiyon, kemik erimesi ile ilişkili olması nedeniyle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kas ve iskelet sistemindeki sorunları da beraberinde getirebilir. İşte tüm bu etkilerden korunmak için oldukça etkili bir çay öneriliyor.

#4
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Hibiskus bitkisinden elde edilen bu çay, oldukça farklı sağlık yararları ile öne çıkıyor.

#5
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Araştırmalar, bu çayı içmenin bakterilerle savaşmayı, yağ seviyelerini düşürmeyi ve bazı kanser türlerini önlemeyi sağladığını tespit etti.

#6
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Üstelik tüm bu etkilerinin yanı sıra; bu çay, olumlu etkilerini yalnızca bir saat kadar kısa sürede gösterebiliyor. Özellikle yüksek tansiyonda etkili olduğu ortaya çıktı.

#7
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Tufts'da yapılan bazı araştırmalar, günde üç fincana kadar hibiskus çayı içmenin, bir plasebo tedavisiyle karşılaştırıldığında kan basıncını önemli ölçüde düşürmeyi sağladığını buldu.

#8
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Çayda bulunan bitkisel antioksidan kaynakları, oldukça hızlı bir şekilde etki gösterdiği fark edildi ve kısa sürede kan dolaşımına karıştığı tespit edildi. Araştırmacılar ayrıca, kontrol grubuna kıyasla katılımcının sistolik kan basıncında altı puanlık bir düşüş kaydetti.

#9
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Üstelik bu küçük bir rakammış gibi görünen, beş puanlık düşüş, her yıl toplamda daha az inme kaynaklı ölümü, ?aha az ölümcül kalp krizi ve }aha az ölüm sonuçları getiriyor. Fakat tüm bunlara rağmen, bu çayı içmeden önce mutlaka uzman doktorunuza danışmanız gerekiyor.

#10
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Yükselen tansiyonu 1 saat içinde düşüren mucizevi çay! Her gün bir bardağı kemiklerinizi çelik gibi yapıyor, kalbinizi koruyor

#11
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon Bilimsel Oturumları 2022 konferansında sunulan yeni araştırmaya göre, yüksek tansiyonu olan kişilerde kemik kaybı ve osteoporoza bağlı kemik hasarı meydana geldiği açıklandı.

#12
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Fareler üzerinde yapılan çalışma, hipertansiyon ve kemik yaşlanması arasındaki potansiyel ilişki incelendi.

#13
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Araştırmacılar, hipertansiyonu olan genç farelerin, hipertansiyonu olmayan yaşlı farelerle karşılaştırıldığında önemli veriler elde etti.

#14
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

İnsan yaşı eşdeğeri olarak değerlendirildiğinde, genç fareler için yaklaşık 20-30 yaşında ve daha yaşlı fareler için yaklaşık 47-56 yaşındaydı.

#15
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Hipertansiyonu olmayan genç farelerle karşılaştırıldığında, hipertansiyonu olan genç farelerin kemik hacmi fraksiyonunda $'lük önemli bir azalma olduğu bulundu.

#16
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Uyluk kemiği ve omurga gibi uzun kemiklerin ucunda yer alan süngerimsi trabeküler kemiğin kalınlığında da 'lik bir azalma ve kemiklerin yeteneği olan tahmini başarısızlık kuvvetinde 4'lük bir azalma bulundu.

#17
Foto - Günde 2 çay bardağı temizliyor, içmek bile yetiyor... Tıp dünyası kemiklerinizi çelik gibi yapacak diyor!

Bu araştırma da göz önüne alındığında, birçok riski beraberinde getiren tansiyon dengesizliğine dair kendimizi korumak için doğru beslenmek ve uzman kontrolünde doğru adımları atmak büyük önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke
Dünya

Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke

ABD ve İsrail ile tek başına savaşan İran'da patlamalar meydana geliyor. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından İran'ı vuran ülkenin Birleşi..
Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!
Gündem

Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence..
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan ö..
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi
Gündem

Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhit..
Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi
Gündem

Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi

Ekranlardaki ahlaksızlık kuşatması dur durak bilmiyor! Sözde yarışma programı Survivor, Türk kadınının onurunu ve bin yıllık milli değerleri..
CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı
Dünya

CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) istihbaratına göre İran, Trump'ın Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23