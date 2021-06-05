Trakya Üniversitesi kendi bünyesinde bulunan hastaneye en az ortaöğretim mezunu ve 2020 KPSS sınav türlerinden puan almış personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, 64 sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Trakya Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Trakya Üniversitesi personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, 21.06.2021 tarihine kadar, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Trakya Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

1- TC. vatandaşı olup, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil).

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini

tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı

aranmamaktadır. Birden fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

Başvuru esnasında istenilen belgeler nelerdir?

1-Kimlik Belgesi fotokopisi,

2-Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi(e-devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir),

3-Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma ve tecrübeye ilişkin belge(Sertifika Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır)

4-Lisans mezunları2020KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları2020KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları2020KPSSP94 puanını gösteren belge

5-1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)Not: Adaylar sadece tek bir unvan için pozisyon kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak sonuçlar www.trakya.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.