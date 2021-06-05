Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi, 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıkladığı pozisyonlarına sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların 05.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir),
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma ve tecrübeye ilişkin belge (Sertifika Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır)
4- Lisans mezunları 2020 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2020 KPSSP 93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2020 KPSSP 94 puanını gösteren belge
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmekiyor. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ