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Ekonomi Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi, 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıkladığı pozisyonlarına sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 13:46:00 -
Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların 05.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2-  Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir),

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma ve tecrübeye ilişkin belge (Sertifika Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır)

4-  Lisans mezunları 2020 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2020 KPSSP 93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2020 KPSSP 94 puanını gösteren belge

5-  1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmekiyor. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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