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Trakya, istihdamda en yüksekte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl en yüksek istihdam oranında bazı iller istihdamda önemli başarılara imza attı.

26 Mart 2019 Salı 12:44
Trakya, istihdamda en yüksekte

TÜİK'ten elde edilen verilere göre Türkiye'de geçen yıl en yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde yaşandı.

En çok istihdam Trakya'da

Türkiye'de geçen yıl en yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bölgesinde gerçekleşirken, istihdamını en fazla artıran kentler Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya oldu. Bu bölgede istihdam oranı 2,9 puan artışla yüzde 51,7 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde istihdam oranı 2018'de yüzde 47,4 olarak hesaplanırken, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, istihdamın ve iş gücüne katılma oranının en yüksek seviyede gerçekleştiği bölge oldu.

İstihdamın gerçekleştiği sektörler: hizmetler, sanayi ve tarım

Bölgede, istihdam yüzde 55,3, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 59,7 olarak belirlendi. Trakya'daki bu illerde geçen yıl istihdam 31 bin artışla 772 bine yükseldi. İstihdam artışının 24 bini hizmetler, 7 bini sanayi ve 2 bini tarım sektörlerinde gerçekleşti.

İstihdamını en fazla artıran iller ise Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya oldu. Bu bölgede istihdam oranı 2,9 puan artışla yüzde 51,7'ye yükseldi.

Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak istihdamı en az olan iller

En düşük istihdam oranı da yüzde 30,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde görüldü. Söz konusu bölge, aynı zamanda yüzde 40,7 ile en düşük iş gücüne katılma oranına sahip oldu.

İşsizliğin en çok düştüğü iller

İşsizlik oranını en fazla düşüren iller de Gaziantep, Adıyaman ve Kilis olarak kayıtlara geçti. Bu kentlerde geçen yıl işsiz sayısı 118 binden 112 bine geriledi ve iş gücü aynı dönemde 861 binden 876 bine yükseldi. Böylece Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'teki işsizlik oranı yüzde 15,1'den yüzde 12,8'e düştü. İşsizlik oranında 2,3 puanlık bir gerilemeye imza atıldı.

Türkiye'de işsizliğin en düşük olduğu iller ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop olarak belirlendi. Bu illerdeki işsizlik oranı geçen yıl yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükselmekle birlikte, diğer bölgelere göre düşük düzeyde kaldı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 15 ve daha yukarı yaştaki iş gücü, aynı dönemde 346 binden 344 bine geriledi. Bu bölgede istihdam, geçen yıl 3 bin azalışla 327 bine indi.

Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan ise geçen yıl işsizlik oranının en düşük olduğu iller grubunda ikinci sırada yer aldı. Bu bölgede işsizlik oranı yüzde 5,5'ten yüzde 5,3'e gerilerken, istihdam oranı da yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:44
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Tokat
  5. Tekirdağ
  6. Sinop
  7. Samsun
  8. Mardin
  9. Kırklareli
  10. Kastamonu
  11. Kars
  12. Çorum
  13. Çankırı
  14. Amasya
  15. Ağrı
  16. Gaziantep
  17. Adıyaman
  18. Kilis
  19. Şanlıurfa
  20. Batman
  21. Siirt
  22. Trakya bölgesi
  23. Edirne
  24. kırklaerli
  25. TÜİK

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