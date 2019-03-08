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Trakya Bölgesi İklim Değişikliği Ve Mücadele Projesi’nin Genel Kurul toplantısı yapıldı

"Trakya Bölgesi’nde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi"nin genel kurul toplantısı gerçekleşti.

08 Mart 2019 Cuma 15:21
Trakya Bölgesi İklim Değişikliği Ve Mücadele Projesi’nin Genel Kurul toplantısı yapıldı

"Trakya Bölgesi’nde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi"nin genel kurul toplantısı gerçekleşti.


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yararlanıcısı olduğu "Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı" dahilinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi, Namık Kemal Üniversitesinin ortak ve TESKİ ile Trakyakent’in iştirakçi olduğu "TR2013/0327.05.0102/042 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" başlıklı projenin genel kurul toplantısı gerçekleşti.


Süleymanpaşa ilçesindeki TESKİ Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Fatih Konukçu, Prof. Dr. Selçuk Albut ve Dr. Bahadır Altürk ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Personeli Yüksek Ziraat Mühendisi Levent Tuna katıldı.



Platfrom üyeleri Trakya Bölgesi genelinde hizmet verecek


Genel kurul toplantısında, 18 ay boyunca yönetilen ve 15 Mart tarihinde son bulacak olan “Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" proje kapsamında oluşturulan “Trakya İklim Değişikliğini İzleme ve Adaptasyon Platformu”nun Trakya genelinde çalışmalarına devam etmesi, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan platform üyelerinin, iklimde değişikliğinin olası etkileri ve bu etkilerin en aza indirilmesi için alınacak önemler ile ilgili Trakya Bölgesi’nde hizmet vermeleri konuları görüşülerek karara bağlandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:21
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