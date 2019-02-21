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Trakya Bölgesi ’E-Ticaret’te’ sınıf atlayacak

Trakya ABİGEM A.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:16
Trakya Bölgesi ’E-Ticaret’te’ sınıf atlayacak

Trakya ABİGEM A.Ş. Genel Müdürü Fatih Yaldız, Dijital Satış Platformu projesi hakkında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.


Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerinde faaliyet gösteren 26 oda ve borsanın ortaklığında kurulmuş olan Trakya ABİGEM A.Ş. Genel Müdürü Fatih Yaldız, Trakya ABİGEM ortağı olan oda ve borsa üyelerinin yararlanacağı Dijital Satış Platformu projesi hakkında ÇTSO üyelerine bilgilendirmede bulundu.


Yaldız, "Trakya ABİGEM ortağı olan oda ve borsa üyelerinin ilk 2 yıl ücretsiz olarak yararlanacağı bu proje ile firmalara kendi adlarına oluşturulacak olan e-ticaret mağazaları üzerinden e-ticaret ve e-ihracat yapabilecekleri dijital bir satış ortamı sağlanacak. Platform sayesinde ‘e-ticaret paketi desteği, düşük komisyonlu ödeme sistemleri ve düşük kargo bedelleri’ istekleri karşılanmış olacak. Projede firmaların ürün ve hizmetleri öncelikli olarak kendi siteleri üzerinden listelenecek. Ürünler aynı anda Dijital Satış Platformu’nda da listelenmeye başlayacak, dijital platform üzerinden verilen reklam ve pazarlama hizmeti ile müşteriler platforma çekilecek ve satın almak istedikleri ürünleri üye olan firmaların sayfalarına girerek satın alacaklar" dedi.



Trakya pazarlarında tanıtım sorunu aşılacak


Yaldız, "Dijital Satış Platformu, merkezi yönetim, ürün listeleme ve yönlendirme platformu olarak kullanılacak. Platform bünyesindeki firmalar farklı ve daha küçük bütçelerle dijital pazarlarda kendi tanıtımlarını yapmalarındaki zorlukları aşabileceklerdir. Dijital Satış Platformu’nun ulusal ve uluslararası dijital platformlarda reklam yapması sayesinde, bünyelerindeki firmaların ciroları ve ihracat miktarlarında artış sağlanacaktır" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:16
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