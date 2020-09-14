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Ekonomi Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti
Ekonomi

Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:58:45 -
Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik, ayçiçeği avans alım fiyatını yükselterek revize etti.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylül ayı ortası itibarıyla yağlık ayçiçek tohumu hasadı ilerleyişinin yüzde 85-90 seviyelerine ulaştığı ve hasadın ay sonunda tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Trakya Birlikin geçen sezona göre ekim alanlarındaki daralmanın yanı sıra kuraklık ve yüksek sıcaklığın etkisiyle verim ve kalite kayıpları yaşadığı aktarılan açıklamada, bir önceki sezona göre yaklaşık 200 bin tonun üzerinde kayıpla ülke rekoltesinin azami 1 milyon 250 bin ton seviyelerinde gerçekleşebileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

24 Ağustos'ta ton başına 3 bin 240 lira olan yüzde 40 yağlı baz ürün avans ödemesi tutarının, 2 Eylül'de ton başına 3 bin 550 lira seviyesine yükseltildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Eylül'de birliğimiz toplam mubayaa miktarı 244 bin kilogram seviyelerine ulaşmıştır. Tüm bu gelişmelerin ışığında Trakya Birlik Yönetim Kurulumuzca hasadın ilk gününden bugüne büyük bir güven ve aidiyetle ürünlerini birliğimize teslim eden tüm ortaklarımız için yüzde 40 yağlı baz ürün için ön alım fiyatı tonu 3 bin 850 lira olarak belirlenmiş olup, yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 4 bin 81 TL/tona ve yüzde 50 yağ oranlı ürün için 4 bin 427,50 TL/tona tekabül etmektedir. Belirlenen ön alım fiyatları ilk günden bu güne kadar ürün teslim eden tüm ortaklarımızın teslimatları için geçerli olmaktadır. Takip eden süreçte 2020/2021 iş yılında bağlı kooperatiflerimiz ve birliğimizce elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel prensiplerinden olan kar payı dağıtım esasları çerçevesinde ortaklarımıza takdim edilecektir."

2020/2021 üretim sezonu sürecinde gerek yurt içi gerekse de dünya piyasalarında salgın ve kuraklık etkisiyle yaşanan güçlü fiyat artış trendine karşılık uygulama ve politikaların çiftçilerin lehine güncel tutulduğu ifade edilen açıklamada, "Çiftçilerimizin fiyat artış sürecinden azami şekilde pay almalarına olanak sağlayan hükümetimiz nezdinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile bakanlıklarımızın kıymetli bürokratlarına, çiftçilerimiz adına sürecin başından itibaren yakın ilgi ve alakalarını eksik etmeyen TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ile bölge milletvekillerimize ve nihayetinde tüm sürecin sahibi, birliğimizin en büyük varlığı ve dayanağı, hasadın ilk günlerinden itibaren yüksek aidiyet ve güvenle alın teriyle ürettikleri ürünlerini birliğine teslim eden ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız." denildi.

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