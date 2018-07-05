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Traktörüyle birlikte sulara gömüldü!

Niğde'dekullandığı traktör sulama kuyusuna devrilen 64 yaşındaki Veysel Yüksel hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:35
Traktörüyle birlikte sulara gömüldü!

Niğde Merkez Havuz Köyü'nde Veysel Yüksel yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sulama kuyusundaki suyu tahliye etti.

Kuyunun içerisindeki su boşaltıldıktan sonra Veysel Yükselin cansız bedenine ulaşıldı. Yükselin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:35
  1. traktör kazası
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