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Traktörünü tamir ediyordu! Altında kaldı

Kütahya'nın Simav ilçesinin Yeğgiren mevkisinde bozulan traktörünü tamir etmeye çalışan kişi traktörde sıkışarak hayatını kaybetti.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:40
Traktörünü tamir ediyordu! Altında kaldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tamir ettiği traktörde sıkışan tamirci öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe yakınlarındaki Yeğgiren mevkisinde bozulan bir traktörü tamir etmeye gelen Ferdi Erken (34), çalışma esnasında hidrolik sistemin devreye girmesi sonucu sıkıştı.

 İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Erken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erken'in cesedi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 22:40
  1. Kütahya
  2. Simav ilçesi

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