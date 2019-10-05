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Traktörün çarptığı asker şehit oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:33
Traktörün çarptığı asker şehit oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı.

Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından başsağlığı mesajı 

Milli Savunma Bakanlığından, Hatay'da Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında aracın çarptığı askerin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınır hattındaki kontrol noktasında nöbet tutan askerin, yoldan geçen aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:33
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  5. Anadolu Ajansı

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