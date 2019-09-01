Traktörün altında kalan sürücü öldü Adıyaman’da devrilen traktörün altında kalan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.

Adıyaman’da devrilen traktörün altında kalan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hacihalil köyüne bağlı Aslanoğlu mezrasındaki zeytinlikten köye dönmekte olan Şükrü Bilen idaresindeki 02 AZ 649 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci kazayı fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemeleri sonrasında Bilen’in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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