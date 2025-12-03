  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Traktörün altında kalan kişi ölümden döndü
Yerel

Traktörün altında kalan kişi ölümden döndü

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Traktörün altında kalan kişi ölümden döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köprüden dere yatağına uçan traktörde sıkışan yaşlı adam, vinç yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Karsak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kendisine ait zeytin bahçesinden dönen Ali Durmuş (78), idaresindeki 16 SIS 19 plakalı traktörle köprüden geçtiği esnada yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolünü kaybederek traktörle dere yatağına yuvarlandı. Sürücü Ali Durmuş ters dönen traktörün altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Vinç yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkarılan yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Ali Durmuş'un yakınları olay yerinde kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Rize'de korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitti!
Rize'de korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitti!

Yerel

Rize'de korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitti!

Üfürükçü yüzlerce kişiyi kandırdı! Muska yazıp servet kazandı
Üfürükçü yüzlerce kişiyi kandırdı! Muska yazıp servet kazandı

Yaşam

Üfürükçü yüzlerce kişiyi kandırdı! Muska yazıp servet kazandı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret
CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

Gündem

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

İETT otobüsü börekçiye dalmıştı! Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı!
İETT otobüsü börekçiye dalmıştı! Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı!

Yerel

İETT otobüsü börekçiye dalmıştı! Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23