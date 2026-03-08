  • İSTANBUL
Traktör Özgür'den yine vaat üstüne vaat: İstanbul'u soydular, yeni hedef Türkiye!

Giriş Tarihi:
2019 seçimlerinden önce “CHP’ye oy veren herkese bedava traktör” vaat edip seçim sonrası ‘Şaka şaka’ diyerek seçmenlerini keriz yerine koyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine vaatlerine başladı. Ekrem İmamoğlu ile kazandıkları İstanbul’u 6 yılda soğan gibi soydukları ortaya çıkan Özgür Özel, bu kez vites yükselterek yeni hedeflerinin Türkiye olduğunu “Hepimizin yüzü gülecek” diyerek açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Eskişehir’e vaat üstüne vaat açıkladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’yi makamında ziyaret eden Özel’i belediye önünde CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya karşıladı. Özel, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi.

HEPİMİZİN YÜZÜ GÜLECEK

2019 seçimleri öncesi “CHP’ye oy veren herkese bedava traktör” vaat edip seçim sonrası ‘Şaka yaptık’ diyerek seçmenlerini keriz yerine koyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel, iktidarı emekli maaşları üzerinden eleştirerek, iktidar olduklarını esnafın da emeklinin de yüzünü güldüreceklerini söyledi. Özel, “Bu iktidar emeklinin, çalışanın canını çıkarmıştır. Bundan sonra emekliden ve emekçiden yana olan bir iktidar gelecek, bu sıkıntıların tamamı kalkacaktır. Nasıl Habil Başkan sayıyoruz 10 iş yaptıysa, 6 tanesi kırsal mahallelere yapılmış, çiftçiye yapılmış. Çiftçinin yüzünü güldürecek bir iktidar gelecektir, esnaf hiç merak etmesin. Emeklinin yüzü gülerse, emekçinin yüzü gülerse, çalışanın cebi para görürse, çiftçide para olursa esnafın hiçbir derdi kalmayacaktır. İnşallah hepinizin birden yüzünün güleceği, çok daha güzel günlerin yaşanacağı bir Sivrihisar'da görüşeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

