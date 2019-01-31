Traktör eğlencesi faciayla sonuçlandı! Vücudu paramparça oldu

Şanlıurfa’da eğlenmek amaçlı hareket halindeki traktörün sürücü koltuğuna oturmaya çalışan Hüseyin Alkan (19), dengesini kaybederek düşüp, tekerleklerin altında kaldı. Alkan'ın yaşamını yitirdiği olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Alkan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı traktörle tarla sürerken eğlenmek istedi. Sürücü koltuğunu boş bırakarak rolentiye aldıkları traktör tarlada ilerlerken Alkan ve arkadaşı ise aracın arka tarafında oturarak sohbet etti. Daha sonra ayağa kalkarak sürücü koltuğuna atlamaya çalışan Alkan dengesini kaybederek traktörün altına düştü. Lastiğin altında kalarak yaralanan genç adam olayı görenlerin haber verdiği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Alkan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Alkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay anı cep telefonu kamerasında

Yaşananlar ise o sırada bir vatandaşın çekim yaptığı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Alkan'ın traktörün arkasında otururken sürücü koltuğuna geçmeye çalışması ve yere düşmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.