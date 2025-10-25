Traktör devrildi: 3 yaralı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen traktör kazası paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği traktör devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.