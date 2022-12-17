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Yerel Traktör altında kalan sürücü öldü
Yerel

Traktör altında kalan sürücü öldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 07:33:00 -
Traktör altında kalan sürücü öldü

Kaza, Karasu’nun Subatağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine gitmekte olan Necdet Taşkın (68) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör devrildi.

Sürücü traktörün altında sıkıştı. Engebeli arazide kaza yerine zorlukla ulaşan itfaiye ekipleri, Necdet Taşkın’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Taşkın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkın'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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