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Aktüel Trafoda patlama oldu, zirai alanda yangın çıktı
Aktüel

Trafoda patlama oldu, zirai alanda yangın çıktı

Hatay’da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 01:12:00 -
Trafoda patlama oldu, zirai alanda yangın çıktı

Hatay’da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü.

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