  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onca rezillik utandırmamıştı! Dilek İmamoğlu: Tarifsiz bir utanç içindeyim! Siyasetçi değil sanki militanlar! CHP Genel Merkezi’nde marjinalvari önlemler Sosyal medyaya damga vurdu! Ali Mahir’den Kılıçdaroğlu’na beddua Çocuk kaçırma suçundan mahkum oldu Sömürgeci Belçika’ya mahkemeden tokat Genel Merkez önünde neler yaşandığını anlattı! Binaya CHP milletvekilleri bile alınmadı ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada CHP Genel Merkez polis zoruyla boşaltılacak! Kılıçdaroğlu ‘Hepinizi kovarım’ dedi, personel binayı terk etti Diyarbakır’da “Bu nasıl iş yahu” dedirten olay! 13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, tam 111 yıl hapis cezası aldı İran'da kırmızı çizgi Hamaney! Pezeşkiyan, ABD anlaşması için reçeteyi yazdı Başarır karıştırmaya devam ediyor “Mafya” suçlaması yetmedi: “Burada tehditler var, silah gösterenler var”
Yerel Trafikte tartışmanın cezasını parayla değil canıyla ödedi
Yerel

Trafikte tartışmanın cezasını parayla değil canıyla ödedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Trafikte tartışmanın cezasını parayla değil canıyla ödedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte minibüs şoförü ile tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü, aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekilerin uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalıştığı anlar ile kalp krizi öncesinde yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, 33 NIK 44 plakalı tüp kamyonetini süren Enver Karaaslan (54) ile toplum taşıma minibüsü şoförü İ.L. trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından aracına dönen Karaaslan yaklaşık 50 metre gittikten sonra kalp krizi geçirdi.

 

Kamyonetin refüje vurmasıyla çevredekiler durumu fark ederek yardıma koştu. Olay sağlık ekiplerine bildirilirken yardıma koşanlar yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu kritik olan Karaaslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Geri döndürme alanında yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaaslan hayatını kaybetti.

Öte yandan, Karaaslan'a kalp masajı yapılması ile öncesinde minibüs şoförüyle yaşanan tartışma da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Aktüel

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün tıra arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Verilen cezalara aldırmıyorlar! Trafikte önünü kesip saldırdı!
Verilen cezalara aldırmıyorlar! Trafikte önünü kesip saldırdı!

Yerel

Verilen cezalara aldırmıyorlar! Trafikte önünü kesip saldırdı!

Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti! 1. Lig takımında oynuyordu
Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti! 1. Lig takımında oynuyordu

Spor

Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti! 1. Lig takımında oynuyordu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23