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Yerel Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Yerel

Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde trafik meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 07:20:00 -
Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde trafik meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde trafik meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada 20 yaşındaki U.K., M.S.’yi (22) silahla ayağından vurarak yaraladı. Saldırgan ve yanındaki kişiler otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

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