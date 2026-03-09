  • İSTANBUL
Yerel Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!
Yerel

Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!

Beyoğlu’nda trafikte araçlarından inerek birbirine giren 4 şahsa rekor ceza kesildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan şüphelilere toplam 722 bin 492 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 5 Mart'ta Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde yaşanan trafik magandalığına karşı emsal bir karara imza attı.

İki sürücünün araçlarından inip kavgaya tutuşması ve ardından iki yolcunun da olaya dahil olmasıyla büyüyen kavganın görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Görüntüler üzerinden inceleme başlatan ekipler; trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Y.S., S.S., D.B. ve Ü.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslara Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden ceza yağdı.

"Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "kara yolunda duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak" suçlarından 4 kişiye toplamda 722 bin 492 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayın ardından İstanbul trafiğinde denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.

 

