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Yerel Trafikte kalp krizi geçirip kaza yaptı... Feci ölüm
Yerel

Trafikte kalp krizi geçirip kaza yaptı... Feci ölüm

Trabzon'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren şahıs kaza yaptı. 65 yaşındaki adam kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:42:00 -
Trafikte kalp krizi geçirip kaza yaptı... Feci ölüm

Kaza Trabzon'un Akçaabat ilçesi, Kavaklı Rahman Camii Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı araç sürücüsü Mehmet Salih Karaağaç (65) trafik ışıklarında beklerken kalp krizi geçirdi. Bu sırada araçtaki diğer yakınları araçtan inerek müdahale kendisine etmeye çalışırken araç aniden hareket ederek park halindeki üç araca çarparak durabildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kalbi duran sürücü Mehmet Salih Karaağaç kaldırıldığı Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Karaağaç'ın ağabeyi Mevlüt Karağaç'ın da 6 ay önce kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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