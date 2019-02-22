Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce çarptı sonra tekme tokat dövdü
Ankara'da seyir halinde aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsünü tekme tokat döverek olay yerinden kaçtı.22 Şubat 2019 Cuma 18:45
Ankara’da, yeşil ışıkta aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsüne tekme tokat saldırdı.
Kadın, daha sonra aracını kendisini engellemek isteyen vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.
YORUM YAZ