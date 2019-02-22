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Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce çarptı sonra tekme tokat dövdü

Ankara'da seyir halinde aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsünü tekme tokat döverek olay yerinden kaçtı.

22 Şubat 2019 Cuma 18:45

Ankara’da, yeşil ışıkta aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsüne tekme tokat saldırdı.

Kadın, daha sonra aracını kendisini engellemek isteyen vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:45
  1. Ankara

YORUM YAZ

  • Ahmet BursalıAhmet Bursalı35 dk önce
    Hükümet kadınları bu kadar şımartırsa olacağı bu... Tebrikler aile canavarı KADEM
  • komünistkomünist39 dk önce
    yeniakit algıda çağ atlamış kadınlar dışarı çıkınca sorun çıkartıyorlar, gerekmedikçe çıkartmayın demeye getirmiş, ama işi baya zormuş trafikte bayan kavgası binde 1 yaşanır, erkek kavgası saatte bin yaşanıyor
  • turkturk39 dk önce
    HELAL TURK ADALET SISTEMINE TURK ERKEGINITE CABUT YAPTINIZYA CEHENNEMINIZ BOL ATESLI OLSUN SANA DIYORUMAI E BAKANI
  • orhanorhan44 dk önce
    cani kadın tarafından komaya sokulan genç adam kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti
  • DERDE DEVADERDE DEVA50 dk önce
    BU NE AZGINLIK YA RAB, NE GÜNLERE KALDIK...Kadın erkek eşitliği teranesinde, kadınların pervasız saldırıları karşısında, zavallı erkeklerin kepazeliğini , çok güzel resmetmiş bir olay...Üstelik bayan tesettürlü görünüyor..Üstelik trafik kurallarına göre, arkadan çarpan, aradaki mesafeyi korumamış, tam da suçlu olmasına rağmen..üstelik o kadar erkeğin arasında...kadınlara eşitlik ten öte geçmişiz biraderler, kadınlara dokunulmazlığa yükselmişiz..Bu nasıl bir memleket, bu nasıl bir medya veya algı hakimiyetidir ki, toplumu sarmış, erkekleri kedi önündeki fare gibi aciz acınası çaresiz yapmış.Başımıza bir şey gelir dokunmayalım diye , tekmelere tokatlara, tacizlere kapı açmış, adeta korkulara kapılmışız....Bu kadarına pes diyorum ve erkek olduğunu idia edenleri, her şekil protestoya davet ediyorum..Bir erkek vasfımız kaldı ise, bu tablo tam anlamıyla rezalettir...Yuh artık...yazıklar olsun yazıklar olsun , zombiye dönmüş , kimlik ve çizgilerini kaybetmiş, dinen lanetlenmiş , kadınlık vasfını yitirmiş, şeytana dönüşmüş kadınlara ve bunu normal görmeye başlamış erkekler topluluğuna...Dahası kıyamet zaten...
  • Hasan 61Hasan 6159 dk önce
    Bunlar kadın falan değil senden benden daha erkek.
  • SelimSelim1 sa önce
    Şimdi burada güya yasalarımıza göre kadının beyanı esas alınıyorya. Alın size beyan.
  • halkhalk1 sa önce
    Akp kadınlara başörtüsü,erkeklere sakal taktı ama ahlak bırakmadı.Dindar nesil yetiştireyim derken kindar nesil hızla yetişiyor.Allah ıslah etsin akp sizi.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu1 sa önce
    Helel olsun bu kadına eline sağlık dövün bu erkekleri çünkü erkeklik kalmadı hormonlu gıdadan ve ilaçlardan ve sarhoş yapan sosyal medyadan fırsattır intikamınızı alın bu zenene spermi biten erkeklerden helal olsun kadına başka ne diyecetiz,,Vesselam,,
  • CemalllCemalll1 sa önce
    Bu ülkede, erkenden çok kadın şiddeti var. İnanmayan erkekler, boşanma sürecine girince ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.
  • Fayik at...Fayik at...1 sa önce
    Helal olsun, sınırsız kadın haklarının geldiği son nokta. Kadın her zaman haklıdır.
  • ErolErol1 sa önce
    Memnunmusunuz! Kadını tanrılaştırdığınız, erkeği köleleştirdiniz. Hem de 6284 sayılı yasa ile. Bu tür görüntüleri daha çok girecek bu ülke.

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