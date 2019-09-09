Trafikte dilenciliğe bebeğini de alet etti Bingöl’debir kadın, kucağında bebeğiyletrafiğin yoğun olduğu güzergah da trafik ışıklarında dilenmesi dikkat çekti.

Bingöl’debir kadın, kucağında bebeğiyletrafiğin yoğun olduğu güzergah da trafik ışıklarında dilenmesi dikkat çekti.

Bingöl-ElazığKarayolu Gündoğdu Kavşağı’nda bulunan trafik ışıklarındakucağında bebekle dilenen kadın dikkat çekti. Hem kendi hem de kucağındaki bebeğin canını tehlikeye atan kadın, trafik ışıklarında duran araçlardan tek tek para dilendi.

Sürücülerin uyarılarını dikkate almayan dilenci kadın, görüntüsünün çekildiği fark edince, “Ne oldu neyi çekiyorsun” diye tepki vererek bölgeden uzaklaştı.

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