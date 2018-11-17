0553 313 94 23

Trafikte dehşet saçan magandalar yakalandı

Bartın’da şehirlerarası otoyolda rastgele havaya ateş açan ve bu görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 maganda yakalandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 23:41
Trafikte dehşet saçan magandalar yakalandı

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında otoyolda seyir halindeyken sağa sola rastgele ateş açan görüntülerini yayınlayan kişilerin G.K. ve T.K. olduğunu tespit etti.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bartın’da düzenlenen operasyonda silahlı otoyol magandaları G.K. ve T.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 11 adet tabanca mermisi, 13 adet av tüfeği fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı tespit edilen hassas terazi ele geçirildi.

G.K.’nın işletmiş olduğu işyerinde yapılan aramalarda da, Extacy uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 23:41
  1. Bartın
  2. dehşet
  3. bartın
  4. güncel son dakika
  5. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD flaş açıklama: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil
    1. ABD flaş açıklama: Kaşıkçı'nın ölüm..
    2. Trafikte dehşet saçan magandalar..
    3. 'Türk üniversiteleri neden dünyada ilk..
    4. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı!
    5. SMA hastası Hatice Özkan'ın ilaç..
    6. 1 yıldır aranıyordu...Kaybolan..
    7. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, koltuk..
    8. 39,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1..
    9. Ekipler zamanla yarıştılar: Ölümden..
    10. Ülkemizin ilk millet bahçeleri..
    11. İlk defa Ankara Esenboğa'da kullanılacak
    12. Çankırı merkezli 8 ilde FETÖ..
    13. Milli Takım üzdü!
    14. Trump Pence'in 'sadakatsiz' olduğuna..
    15. Suudilerin Cemal Kaşıkçı cinayetini..
    16. Yıldırım Demirören Milli Takım'ı..
    17. Sakarya'da yakalandı! Tam 2 milyon TL..
    18. Mevlüt Uysal: 94 öncesi çimlere basmak..
    19. Alman cani hemşirenin Türk kurbanları
    20. 2 gemi karaya oturdu! Soruşturma..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!