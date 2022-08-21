Trafikte böylesine denk geldiniz mi? Ne adamlar var yuh artık
Beykoz-Kavacık TEM otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntüler izleyenlere "Ne adamlar var yuh artık" dedirtti.
Beykoz Kavacık TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı.
O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Yaşanan o anlar diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.