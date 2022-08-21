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Aktüel Trafikte böylesine denk geldiniz mi? Ne adamlar var yuh artık
Aktüel

Trafikte böylesine denk geldiniz mi? Ne adamlar var yuh artık

Beykoz-Kavacık TEM otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntüler izleyenlere "Ne adamlar var yuh artık" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:09:00 - 2022-08-21 15:09:53

Beykoz Kavacık TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı.

O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Yaşanan o anlar diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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