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Trafik yoğunlaştı! İstanbul sisten kayboldu

İstanbul'da dün başlayan sis bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Sis nedeniyle bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:54
Trafik yoğunlaştı! İstanbul sisten kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13 

İstanbul: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12 

İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18 

Bursa: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 

Samsun: Parçalı bulutlu 13 

Trabzon: Parçalı bulutlu 11 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1 

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14 

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

Özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:54
  1. Yalova
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. istanbul sis

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