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Ekonomi Trafik sigortasında tazminatlar kaç gün içerisinde ödenir? Zorunlu trafik sigortasında tazminatlar ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Trafik sigortasında tazminatlar kaç gün içerisinde ödenir? Zorunlu trafik sigortasında tazminatlar ne zaman ödenecek?

Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır? Trafik kazası tazminat hesaplama nasıl yapılacak? Yaralama trafik kazası sigorta ödemesi süresi nedir? Trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi ne kadar? Zorunlu trafik sigortasında tazminatlar ne zaman ödenecek? soruları EDDK Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin yasalaşmasıyla daha bir merak edilmekte.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:51:00 - 2021-06-13 14:52:42
Trafik sigortasında tazminatlar kaç gün içerisinde ödenir? Zorunlu trafik sigortasında tazminatlar ne zaman ödenecek?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifi yasalaştı. SEDDK'nda yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte zorunlu trafik sigortasında tazminatların daha öngörülebilir hale kavuştuğu belirtildi.

Zorunlu trafik sigortasında tazminatlar ı nasıl ödenecek?

TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92'nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek." denildi.

Zorunlu trafik sigortasında tazminatlar nasıl hesaplanacak?

Açıklamada, düzenlemenin esas amacının herhangi bir hak kaybına meydan verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması olduğu, böylece gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından trafik sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Böylece vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminatların en adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri, uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken, sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek ve daha etkin yönetebilecek, bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecekler. Ayrıca, trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tür belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacaktır."

 

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