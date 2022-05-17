Trafik sigortası primi ne kadar oldu? Zorunlu trafik sigortasında azami prim fiyatları…

Özetle enflasyondu, kur artışıydı, asgari ücretti, yedek parça maliyetiydi, araç değeriydi derken; trafik sigortasında hasar maliyeti son bir yılda yüzde 100’ün çok üzerine çıkmış. Trafik sigortasında fiyatı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani kamu, belirliyor. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Trafik sigortası primi artırım sınırı ne kadar oldu?

Zorunlu trafik sigortasında azami primler, 1 Haziran'dan itibaren Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 ilave edilerek uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre %10 olarak belirlenen prim indirim ve artırım sınırı da %20'ye çıkarıldı.

Trafik sigortası sigorta teminatları ne kadar arttı?

Yönetmelikle yapılan düzenlemeyle, zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları %100 oranında artırıldı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, motorlu araç asgari sigorta teminatları; sağlık giderleri için kişi başına 500,000 TL'den 1 milyon TL'ye, kaza başına ise motorlu araç cinsine göre 2.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye, 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye, 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Maddi teminat miktarları ise araç başına 50,000 TL'den 100,000 TL'ye, kaza başına 100,000 TL'den 200,000 TL'ye yükseltildi. Bu teminat tutarlarında, 1 Ocak 2023'ten itibaren %20 artırım yapılarak uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortasında otopark ve garajlarda gözetim işi yapanlar, tamirhane ve servis istasyonlarında onarım-bakım yapanlar ile galerilerde araç alım-satımı ile uğraşanlar için tanımlanan mesleki faaliyet teminatları da aynı oranda %100 artırıldı. Bu teminat tutarlarında da 1 Ocak 2023'ten itibaren %20 artırım yapılacak.