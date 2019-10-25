Trafik polisliği oldukça zor ve meşakkatli bir meslektir. Trafik polisi olmak isteyen polisler Trafik polisi nasıl olunur? Trafik polisi olma şartları neler? sorularının yanıtını merak ederler. Peki Trafik polisi nasıl olunur? Trafik polisi olma şartları neler? İşte detaylar...

Trafik polisinin görevleri nedir?

Trafiğin düzenini sağlarlar ve yönetirler.

Trafik kazalarında tespit tutanağı tutarlar.

Araç ve sürücülerde belge kontrollerini sağlarlar ve herhangi bir kural ihlali bulunup bulunmadığını kontrol ederler.

Herhangi bir trafik suçunda gerekli tutanağı düzenlerler.

Trafik kazaları sebebi ile oluşan hastalık, yaralanma gibi vakalarda tedbir alınmasını gerçekleştirirler ve yakınlarına bilgi verirler.

Araçlarını tescil işlemlerini yaparlar ve belge, plaka verirler.

Sürücülere belgelerini teslim ederler.

Ülke genelinde araçların ve sürücülerin sicillerini tutarlar, istatistik verileri toplayıp bunları değerlendirirler.

Karayolları trafik kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış yönetmeliklere göre diğer görevleri yaparlar.

Trafik polisi nasıl olunur?

Trafik polisi olmak için kesinlikle PMYO, PAEM, POMEM ya da ön lisans veya lisans mezunu olmanız gerekmektedir. Polislik mesleğine bu okulları tercih ederek adım atmanız ve polis olarak göreve başlamanız gerekmektedir. Akabinde bir dilekçe vererek, Trafik Şube’ye geçiş yapmak istediğinizi belirtirseniz trafik polisi olarak görev yapmaya başlayabilirsiniz. Kısaca trafik polisi olmak için öncelikle polislik mesleğine adım atmanız ve ardından Trafik Şube’yi seçmeniz gerekmektedir.

Trafik polislerinin işi bir hayli zor ve tehlikelidir. Öncelikle genel olarak GBT kontrolü yapmalarından dolayı sık sık suçlularla karşı karşıya gelebilir ve istenmeyen durumlar yaşanabilir. Bunun dışında trafik polisleri sadece güzel havalarda görevlerini yerine getirmezler. Karlı, yağmurlu, fırtınalı gibi elverişsiz havalarda da trafik polisleri görevlerinin başında yer almaktadır.