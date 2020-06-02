Trafik parkı eski güzel günlerine dönüyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın en eski aile parklarından biri olan Meram Yeni Yol Köprüsü yanında bulunan Trafik Parkındaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

KONYA’NIN İLK TRAFİK PARKI

Trafik Parkı olarak bilinen alanın tekrar eski hüviyetine kavuşacağının müjdesini veren Başkan Kavuş; “Burası Konya’nın en eski aile parklarının biri. İşletmecisi çıktıktan sonra birkaç yıldır boş bir şekilde bekliyordu. Şehrin ortasında kalan bu parkı eski güzel, görkemli ve nostaljik günlerine döndürmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalara başladık. Toplam alanı yaklaşık 6 bin metrekareyi bulan park içerisindeki tesisi Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Meram Belediyesi olarak biz de peyzaj çalışmalarını ve çocuklara trafik eğitimin verileceği trafik parkı bölümünü yapıyoruz. Çocuklarımız eğitim alırken ailelerinin de buradaki çok büyük ağaçların altında dinlenip nefes alabilecekleri bir mekan haline getirmek istiyoruz. Virüs salgınından dolayı işler biraz yavaşlamıştı ancak şu anda tekrar hızlandırmış olduk. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna kadar buradaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandıktan sonra Meram Yeni Yol Trafik Parkı olarak tekrar eski güzel günlerine dönmüş olacak. Parkın şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Kavuş, yeni normalleşme adımları çerçevesinde halkın hizmetine sunulacak diğer parklardaki düzenleme çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı.