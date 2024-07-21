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Yerel Trafik magandaları dehşet saçtı! Kazaya böyle davetiye çıkardılar
Yerel

Trafik magandaları dehşet saçtı! Kazaya böyle davetiye çıkardılar

Yeniakit Publisher
2024-07-21 11:00:00 - 2024-07-21 11:01:02

Bursa'da iki otomobil, trafikte yarışarak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yarışan iki otomobil trafikte dehşet saçtı. Otomobil sürücülerinden bir tanesi direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yolda seyreden başka bir otomobile çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Bir süre daha yarışan otomobiller gözden kayboldu. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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