Trafik kurallarını ihlal edenlere ciddi yaptırımlar geliyor

Taha Emre ÖZDEMİR/yeniakit.com.tr- Direksiyon başında cep telefonu ile oynayanlar, emniyet kemeri takmayanlar ve makas atarak araç kullananlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işte bu üç temel başlık altında 'Trafik Kurallarını İhlal Edenlerle' mücadele edeceklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Trafik Kuralları' konusunda hassas olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, 'Trafik Kurallarını İhlal Edenlerle' mücadele kapsamında tüm illerin valiliklerine yazı gönderildiğini ifade etti.