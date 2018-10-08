0553 313 94 23

Trafik kurallarını ihlal edenlere ciddi yaptırımlar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kurallarını ihlal eden sürücülerle, kararlılık içinde mücadele edeceklerini söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:21

Taha Emre ÖZDEMİR/yeniakit.com.tr- Direksiyon başında cep telefonu ile oynayanlar, emniyet kemeri takmayanlar ve makas atarak araç kullananlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işte bu üç temel başlık altında 'Trafik Kurallarını İhlal Edenlerle' mücadele edeceklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Trafik Kuralları' konusunda hassas olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, 'Trafik Kurallarını İhlal Edenlerle' mücadele kapsamında tüm illerin valiliklerine yazı gönderildiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:21
  1. süleyman soylu
  2. trafik kuralları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te binlerce balık kıyıya vurdu
    1. Gaziantep'te binlerce balık kıyıya vurdu
    2. Mersin'de bahçesini sularken akıma..
    3. Başkan Erdoğan Macaristan'da
    4. "FETO'nun faaliyetlerine katılmak..
    5. Kuş Cenneti Akgöl azar azar ölüyor!
    6. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    7. Sinan Engin Fenerbahçe'deki..
    8. Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan..
    9. Borsa günün ilk yarısında çıktı
    10. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni..
    11. Binyamin Netanyahu açıkladı: Saldırı..
    12. Terim'e yeni sözleşme
    13. İranlılar Türkiye'yi tercih ediyor
    14. MİT konsolosluk araçlarını kıskaca aldı
    15. Rumen basını Fenerbahçe'nin yeni..
    16. Beşiktaş açıkladı! Fikret Orman..
    17. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    18. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    19. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    20. Başkan Erdoğan Macaristan'da
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?