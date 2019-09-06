0553 313 94 23

Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Paneli

Panelde, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen projeler görüşüldü

06 Eylül 2019 Cuma 18:24
Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Paneli

ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsünce düzenlenen "Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Paneli"nde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar anlatıldı.

Akademi'nin Anıttepe Yerleşkesi'ndeki panele, Uluslararası Karayolu Güvenliği Mühendisi Matthew Chamberlain, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Abdullah Süslü, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Yarbay Hasan Taner Özbey ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın konuşmacı olarak katıldı.

Chamberlain, panelde yaptığı konuşmada, yaya güvenliği ile emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının öneminden bahsetti.

Türkiye'deki yaya geçitlerinin altyapılarına ilişkin fotoğraflar gösteren Chamberlain, engelli ve yaşlıların yaya geçitlerini kullanırken karşılaştığı sorunlara değinerek bunların iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

"Kendimizi yayaların yerine koyarak ihtiyaçları ona göre belirlemeliyiz." diyen Chamberlain, İçişleri Bakanlığının, 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesini olumlu bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

- "Sürücüler her zaman yayalara saygı göstermiyorlar"

Chamberlain, Türkiye'deki yaya sorununun diğer ülkelerle benzerlikler taşıdığını belirterek "Sürücüler her zaman yayalara saygı göstermiyorlar. Ama burada önemli bir rolü de altyapı oynuyor. Mesela o yol için üst geçit mi, alt geçit mi, yoksa normal yaya geçidi mi tercih edilmiş? O geçit, yolun neresinde kullanılmış? Trafikte yaya önceliğinin daha etkin uygulanabilmesi için altyapının da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu, dünya çapında bir problem sadece Türkiye'ye özgü değil." diye konuştu.

Trafikte çoğu düzenlemenin sürücü düşünülerek yapıldığını belirten Chamberlain, "Çok geniş yollarda yayalara çok kısa geçiş süresi tanınıyor. Bu nedenle yaya kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek zorunda kalıyor. Trafik sıkışıklığı olmasın, sürücülerimiz rahat etsin şeklinde hep sürücü bakış açısıyla bakılıyor." ifadelerini kullandı.

Chamberlain, Türkiye'de bu sorunun eğitim ve yaptırımlarla çözüme kavuşturulabileceğine işaret ederek bunun için işe altyapıyı iyileştirmeyle başlamak gerektiğini bildirdi.

- 6,5 milyon öğrenciye trafik eğitimi

MEB Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Süslü ise 2013 yılı itibarıyla direksiyon eğitimi dersi sınavı ile buna yönelik eğitimlerin Bakanlık ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince sıkı bir şekilde denetlendiğini söyledi.

Okul öncesi ve ilkokul seviyelerindeki 6 milyon 500 bin öğrenciye trafik bilinci kazandırılması amacıyla eğitim verildiğini anlatan Süslü, ilkokul 4. sınıfta bir saatlik trafik güvenliği dersi, ortaöğretim 9. sınıfta da bir saatlik sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

- Bir yılda 417 bin öğretmen trafik eğitimi aldı

EGM Trafik Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Hakan da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen faaliyet ve projeleri anlattı.

Eğitim öğretim dönemi öncesinde öğretmenlere yönelik trafik güvenliği ve kuralları hakkında eğitimler verildiğini kaydeden Hakan, geçen yıl bu eğitimlere 417 bin öğretmenin katıldığını belirtti.

Hakan, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin trafik eğitimi alabilmeleri amacıyla Mobil Trafik Eğitim Tırı projesinin hayata geçirildiğini bildirdi.

JGK Trafik Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Yarbay Özbey de yaptığı sunumda, Jandarma Teşkilatı olarak trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılmasına yönelik yürütülen proje ve faaliyetleri anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:24
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan
  2. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Yarbay Hasan Taner Özbey
  3. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Abdullah Süslü
  4. Polis Akademisi Başkanlığı
  5. Trafik Enstitüsü
  6. Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Paneli
  7. Uluslararası Karayolu Güvenliği Mühendisi Matthew Chamberlain

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyor
    1. Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de..
    2. 3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e..
    3. Aşure yapılırken okunacak dua
    4. Vertigonun belirtileri nelerdir?..
    5. "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD..
    6. OGM personel alımı başvuru şartları..
    7. İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle..
    8. Milli Takıma Bursa’nın aynı ilçesinden..
    9. Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan..
    10. Yüksekova’da silah ele geçirildi
    11. Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in..
    12. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını..
    13. GÜNCELLEME - Eşini öldürmeye giderken..
    14. Kafede oturan 2 gence araba çarptı
    15. YPG’li teröristler sınırda görüntülendi
    16. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    17. MİT ve TSK'dan ortak operasyon
    18. Türkiye-Andorra maçına doğru
    19. "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"
    20. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
    21. Başkan İsmet Özotraç: "STK’lar birlik..
    22. TSK ve MİT'in koordineli çalışması..
    23. İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı..
    24. Bartın Belediye Meclis toplantısı..
    25. Citroen'den yeni C5 Aircross SUV
    26. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu..
    27. Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yemen’e..
    29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan..
    30. PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim