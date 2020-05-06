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Aktüel

Trafik denetimlerine Vali Deniz de eşlik etti

Trafik Haftası nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri tarafından yapılan kontrollere katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, personelin Trafik Haftasını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:54:06 -
Trafik denetimlerine Vali Deniz de eşlik etti

Trafik Haftası nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri tarafından yapılan kontrollere katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, personelin Trafik Haftasını kutladı.


Trafik denetlemelerine katılan Vali Ahmet Deniz’e Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti.


Denetleme noktasından geçen sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını hatırlatan Vali Deniz, araç sürücülerinden trafik kuralları ve hız sınırlarına uymalarını da istedi. Trafik Haftası sebebiyle vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Vali Deniz, “İçişleri Bakanlığımız tarafından son yıllarda hazırlanan projeler sayesinde ülkemizde trafik konusunda belirli bir farkındalık oluşturuldu. Bunun sonucu olarak da özellikle ölümlü trafik kazalarında önceki yıllara oranla azalma yaşandı. En büyük isteğimiz trafik kazası sebebiyle ölümlerin yaşanmaması. Bunun için ekiplerimiz 24 saat denetlemelerini yapıyor. Sürücü ve yayalarımız da kendi üstelerine düşen sorumlulukları yerine getirerek kurallara uyarsa trafik konusunda her yıl daha iyiye doğru ilerleriz.” dedi.


Kontrol noktalarında denetleme yapan ekipler tarafından sürücülere, dezenfektan, maske, bilgilendirici broşür, not defteri ve benzeri hediyeler dağıtıldı.

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