Trafik cezası yiyenler dikkat! Eğer yoksa iptal ediliyor

Hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, direksiyon başında telefonla konuşma, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş... Bu hataları yapanlar cezadan kaçamıyor.

Özellikle köprü ve otoyolları kullanan sürücüler kaçak geçiş cezalarının gelmesinden dertli. Bunun da farklı nedenleri var. Bazen köprü veya otoyoldaki HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ve OGS’den (Otomatik Geçiş Sistemi) kaynaklı sorunlar yaşanıyor.

Bazen de yeterli bakiyenin bulunmaması nedeniyle ceza kesiliyor. Kesilen cezalar ise aylar sonra tebliğ ediliyor. Bu da ayrı bir mağduriyet oluşturuyor. Bunun için vatandaşın şüpheli hallerde kendi kontrolünü yapması şart.

Tebliğ süresi önemli

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; Trafik cezaları ise e-Devlet’ten ‘araç plakasına yazılan ceza’ kısmından sorgulanabiliyor. Sürpriz cezalarla karşılaşmamak için sorgulama yapmakta fayda var.

Trafik cezalarına da itiraz hakkı bulunduğunu belirten Yunus Özak, “Vatandaşlar 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilir” dedi. Trafik cezasının muhatabına tebliğ edilmek zorunda olduğunu vurgulayan Özak, “Bu tebligat ne zaman gelirse, itiraz ve yasal ödeme süresi o zaman başlar.

Tebliğ süresi ise trafik ihlalinin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadardır. Aksi takdirde ceza iptal edilir” diye konuştu.

Fotoğraf dayanağı yoksa...

Trafik cezalarında cezanın iptalinin söz konusu olabildiğini belirten Özak, “Özellikle sadece memur tarafından imzalanan ve sürücünün imzasının bulunmadığı durumlarda cezalar iptal edilebiliyor.

Ayrıca trafik ihlaline ilişkin bir fotoğraf olmalı. Fotoğraf kaydının olmadığı hallerde de tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itiraz edilebilir. Bu gibi durumlarda trafik cezasının iptaline karar verilebiliyor” diye belirtti.

Kamuya mı şirkete mi?

Köprü ve otoyollarda kaçak geçiş yapanlara, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin dört katı kadar para cezası uygulanıyor. Geçiş ücretinin 15 gün içinde ödenmesi durumunda ise ceza uygulanmıyor. Ancak çoğu kişi cezasını nasıl sorgulayacağını ve varsa ceza ücretini nereye ödeyeceğini bilmiyor.

Merak edilen detayları Avukat Yunus Özak’la konuştuk. Öncelikle geçiş ihlali yapılan yolun işletmesinin kime ait olduğunun oldukça önemli olduğunu belirten Özak, “Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait bir yolda kaçak geçiş yapıldıysa ‘kgm.gov.tr’ adresinde ‘ihlalli geçiş sorgulama’ kısmından bilgi alınabiliyor” dedi.