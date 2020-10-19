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Ekonomi Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?
Ekonomi

Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Trafik cezası sorgulama nereden yapılır? Araç sahipleri trafikte ceza yiyip yemediklerini zaman zaman sorgulamakta. Aracınıza ya da plakanıza trafik cezasının gelip gelmediğini öğrenmek artık bir tık ötede. E devlet ya da Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezası sorgulama uygulaması üzerinden gelen trafik cezalarını öğrenebilirsiniz. Peki trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:44:00 -
Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Trafikte milyonlarca araç bulunmakta. Araç sahipleri plakalarına ve sürücü belgelerine işlenen trafik cezalarını online olarak öğrenmek mümkün. İşte trafik cezası sorgulama işlemine ilişkin tüm detaylar.

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Trafik cezası sorgulamak yapmak için ilk uygulama e devlet kapısıdır. e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet’e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, e-imza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı işlemleri ile trafik cezası işlemi yapılabilmekte. e-Devlet üzerinden trafik cezalarını sorgulanmakta. Trafik cezası sorgulamak yapmak için e devlet şifresi olması gerekir. E devlet şifresi olmayanlar e-Devlet şifresini, PTT şubelerinden alabilirler.  e devlete. Giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir. e devlet trafik cezası sorgulama yapmak için tıklayın.

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezası sorgulama yapmak için EGM internet sitesine giriş yapmanız gerekir.

Plaka ile trafik cezası sorgulama

Araç plakasına yazılan trafik ceza sorgulama nasıl yapılır? 

Sürücü belgesine yazılan trafik cezası sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka çekilen araç nasıl öğrenilir?

Otoparka çekilen araç sorgulama nasıl yapılır? Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.

Adıma Tescilli Araç Sorgulama (Gerçek Kişi) için tıklayın

Adıma Tescilli Araç Sorgulama (Tüzel Kişi) için tıklayın

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) için tıklayın

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi) için tıklayın

Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Sorgulama için tıklayın

Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Doğrulama için tıklayın

Sürücü Trafik Kazası Barkodlu Belge Sorgulama için tıklayın

Sürücü Trafik Kazası Barkodlu Belge Doğrulama için tıklayın

Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama için tıklayın

Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama için tıklayın

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