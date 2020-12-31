Trafik cezaları ne kadar oldu 2021 Alkollü olarak araç kullanma, hız sınırını aşma cezaları ne oldu?

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak. Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.

Alkollü olarak araç kullanma cezası ne kadar?

Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 275 liradan 6 bin 754 liraya kadar değişecek. Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek.

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzden 50'den fazla aşan sürücüler bin 228 lirayla cezalandırılacak. Trafik cezaları sorgulamak yapmak için e devlet üzerinden sorgulama yapılmakta.

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