Trafik cezaları e-posta hesaplarına gelecek

"Trafik İdari Para Cezası Karar Kayıtlarının Hazırlanmasında, Toplanmasında ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre araç plakaları üzerinde düzenlenen trafik idaresi para cezası karar raporları, Hazine ve Maliye Bakanlığı teknik altyapısı üzerinden sisteme kayıtlı araç sahiplerinin e-posta hesaplarına gönderilecek.

Elektronik bildirim almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığına kayıtlı uygun bir e-posta adresi olmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimlerine şahsen veya "www.gib.gov.tr ​​"web sitesi üzerinden başvurarak kayıt yaptırabileceklerdir.

Ayrıca Kiralık Araç Bildirim Sisteminden trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen aracın ihlal edildiği tarihte kiralandığı anlaşılırsa trafik idari para cezası kesilerek kiraya veren adına tebliğ edilecektir.