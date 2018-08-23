THY - İstanbul
0553 313 94 23

Trafik canavarı yine işbaşında! Zincirleme trafik kazasında 2 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:23
Trafik canavarı yine işbaşında! Zincirleme trafik kazasında 2 ölü, 9 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya mevkisinde Samet Açıkel'in kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobile, ardından A.S. yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Samet Açıkel ve aynı araçta bulunan Semiha Açıkel, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobillerdeki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:23
  1. Kayseri
  2. Yeşilhisar
  3. Çadırkaya
  4. 112 Acil Servis
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti! 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
    1. Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti!..
    2. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
    3. Üniversiteli gençler 'hafif kurşun..
    4. Adana'da korkunç olay!
    5. Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2..
    6. Zonguldak'ta fabrika yangınında 6 işçi..
    7. Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi!..
    8. Çorum'da uyuşturucu operasyonu!
    9. Dönüş trafiği erken başladı!..
    10. Aksaray'da mandıra ve ev kül oldu!
    11. Boyun ağrısı çekiyorsanız bu yöntemler..
    12. Termal suyun inanılmaz faydaları
    13. "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü..
    14. Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu
    15. Yemekten sonra bunları yapmayın!
    16. Güneş yanığına bitkisel çözümler
    17. ''Maymundan geldik'' diyenler Kurban..
    18. Rusya kararını verdi! ABD yerine..
    19. Nektarinin inanılmaz faydaları
    20. Taze fasulyenin faydaları saymakla..
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!