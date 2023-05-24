Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapıldı

Böylece trafikteki toplam araç sayısı nisanda 176 bin 662 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.9 artarak 179 bin 504’e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 13.3 azalarak 2 bin 842’ye geriledi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, nisanda 176 bin 662 artış kaydetti.