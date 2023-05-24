  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapıldı
Otomotiv

Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 09:53:00 -
Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapılırken 2 bin 842 aracın kaydı silindi.

Böylece trafikteki toplam araç sayısı nisanda 176 bin 662 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.9 artarak 179 bin 504’e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 13.3 azalarak 2 bin 842’ye geriledi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, nisanda 176 bin 662 artış kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23