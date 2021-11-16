  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Trafiğe açık yolu kapatıp yarıştılar
Gündem

Trafiğe açık yolu kapatıp yarıştılar

Hasdal-İstanbul Havalimanı yolunda trafiğe açık olan yolu trafiğe kapatarak yarışan lüks araçlar tehlike saçtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:33:00 -

İstanbul'da sık sık yaşanan trafik magandalığı olayı bu sefer bambaşka bir boyuta taşındı.Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

Trafiği durdurdular

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar

Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını bahane ederek, LGBT destekçisi sapkınların da destekleriyle başlattıkları olaylarla Boğaziçi Üniversites..
Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!
Ekonomi

Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu...
ABD'den flaş S-400 açıklaması
Dünya

ABD'den flaş S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı için henüz yaptırım muafiyeti kararı almadığını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay