Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Yunanistan ekibi AEK oldu.
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Yunanistan ekibi AEK oldu.
15 Ağustos 2019 Perşembe 23:04
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Yunanistan ekibi AEK oldu.
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