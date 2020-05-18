Trabzonspor'un transfer listesindeydi! Galatasaray'dan Guelor Kanga hamlesi

Sarı-Kırmızılılar'ın Sparta Prag ile sözleşmesi bitecek olan ve ismi Trabzonspor ile anılan Gabonlu futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin orta alanda oynamasına rağmen attığı 10 golle dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Kanga'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor.

Trabzonspor'un da bu gelişme üzerine girişimlere hız vereceği ve ezeli rakipler arasında savaş yaşanabileceği ifade ediliyor.

Daha önce Rostov ve Kızılyıldız formalarını da giyen Kanga'nın kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi.