Trabzonspor’un şampiyonluğu için 8 puana ihtiyacı var

Süper Lig’in 31. haftasını 71 puanla kapatan Trabzonspor, sezonun bitimine 7 hafta kala 13 puanlık avantaja sahip. Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalarak Konyaspor ile Fenerbahçe’nin iki puan farkı azaltmasına neden olan bordo-mavililer, sadece kendi maçlarına bakıyor!

Abdullah Avcı’nın “Şampiyonluğu bekliyoruz” dediği haftanın ardından Trabzonspor’a kalan 7 maçta 8 puan yeterli olacak. Ancak Konyaspor ile Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi halinde bordo-mavililer kazanacakları maçlarla daha erken şampiyonluğunu ilan edebilir!

Trabzonspor, Konyaspor’a ikili averajda üstün olduğu için kalan 7 maçta 8 puan alması halinde şampiyonluğunu kutlayacak ve bu da bir rekor getirecek!

En erken şampiyon olabilir

38 yıl sonra Süper Lig’de şampiyonluğa yakın olan Trabzonspor, 3 maçta alacağı 3 galibiyetle en erken şampiyon olarak tarihe geçebilir.

Fenerbahçe’nin 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig’de Trabzonspor, en yakın iki takipçisinin puan kaybetmesi veya kazanmayı sürdürmesi halinde ‘ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı’ olacak.

Trabzonspor’un kalan maçları

32. HAFTA

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

33. HAFTA

20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

34. HAFTA

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

35. HAFTA

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

36. HAFTA

Hatayspor-Trabzonspor

37. HAFTA

Trabzonspor-Altay

38. HAFTA

Başakşehir-Trabzonspor